Warnstreik betrifft MEG

Betroffen sollen grüne, braune, gelbe und blaue Tonne sein. Sollte die Mülltonne nicht geleert werden, soll sie laut MEG am Straßenrand stehen gelassen werden.Sie sollen dann im Laufe der nächsten Woche geleert werden. Der Wertstoffhof an der Pilgerstraße bleibt den ganzen Tag über geschlossen. Das Schadstoffmobil wird morgen nicht auf dem Stadthallenparkplatz in Broich stehen.