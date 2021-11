Wahl der Pfarrgemeinderäte und Kirchenvorstände

Nähere Infos zu den Wahlzeiten, - orten und Kandidaten sind unter anderem auf den Internetseiten und in den Schaukästen der einzelnen Pfarreien zu finden. Bei den Pfarrgemeinderatswahlen sind alle Katholiken ab 14 Jahren wahlberechtigt, bei den Kirchenvorstandswahlen alle Gemeindemitglieder ab 18 Jahren. Wählen kann man nur in den Pfarreien, in denen man seinen Wohnsitz hat.