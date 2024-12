Sternsinger kommen - teilweise mit Anmeldung vorab

Anfang Januar werden bei uns in Mülheim wieder die Sternsinger von Haus zu Haus ziehen. Angelehnt an die Erzählung der Heiligen Drei Könige bringen sie den Weihnachtssegen und sammeln Spenden für Kinder in Not auf der ganzen Welt.

© Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services