Gottesdienst-"Finder" ist online

Wer an den Weihnachtstagen in Mülheim einen katholischen Gottesdienst besuchen möchte, findet ab sofort online eine Übersicht alle Angebote. Das hat das Bistum Essen mitgeteilt. In diesem Jahr wird es an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen insgesamt 54 Gottesdienste in Mülheim geben.

© Ralf Rottmann/ Funke Foto Services (Symbolfoto)