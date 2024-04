300 Kinder aus Mülheim bei Erstkommunion

Traditionell werden die Messen am Weißen Sonntag, oder den Sonntagen danach gefeiert - bis Christi Himmelfahrt. In Mülheim sind nach Angaben des Bistums Essen insgesamt rund 300 Kinder dabei. Sie sind in der Regel zwischen acht und zehn Jahren alt und sind in den vergangenen Monaten intensiv auf die Abläufe vorbereitet worden, heißt es. Dazu zählen Gruppenstunden, spezielle Gottesdienste, Ausflüge oder auch Wochenendfahrten.