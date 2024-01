Sternsinger ziehen durch die Straßen

In der Tradition der Heiligen drei Könige bringen sie den Segen für das neue Jahr in Wohnungen und Häuser, sammeln für Kinder in Not und engagieren sich für Umwelt- und Klimaschutz weltweit. Wer besucht werden möchte, muss sich teilweise vorher anmelden, z.B. bei der Pfarrei St. Barbara. Hier werden die Sternsinger von Mittwoch bis Freitag unterwegs sein. In der Pfarrei St. Mariae Geburt ziehen die Sternsinger am Samstag durch die Straßen in Heißen und Heimaterde. Im Bistum Essen haben Sternsinger bei der letzten Runde Anfang des Jahres fast 1,2 Millionen Euro an Spenden eingesammelt. In Deutschland gibt es den Brauch seit über 60 Jahren.