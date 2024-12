Vorverkauf zum Mülheim Summer Open Air läuft gut

Das Mülheim Summer Open Air läuft im nächsten Jahr am 8. und 9. August im MüGa-Park. Headliner am "Electronic Friday" ist DJ und Produzent David Puentez. Tickets gibt es hier zum regulären Preis von 39 Euro. Wer am Samstag auf der Bühne stehen wird, soll in Kürze bekanntgegeben werden.