Summer Open Air: MST öffnet Abendkasse
Veröffentlicht: Freitag, 08.08.2025 16:00
Heute (8.8.) startet im MüGa-Park an Schloß Broich das Mülheim Summer Open Air. Heute steht elektronische Musik im Mittelpunkt u.a. mit Star-DJ, Producer und Remixer David Puentez.
Die ersten Beats erklingen ab 17.30 Uhr. Morgen geht es poppiger zu mit Ray Dalton, Marquess und "Die Lärmer". Für beide Tage wird Veranstalter MST eine Abendkasse einrichten. Hier kosten die Tickets pro Person 49 Euro. Gesperrt ist das ganze Wochenende über der MüGa-Park im Festival-Bereich. Der RuhrtalRadweg auf dem Gelände wird umgeleitet. Camera Obscura, Ringlokschuppen und Restaurant Ronja sind nur über den Parkplatz des Ringlokschuppens und den Radschnellweg erreichbar. Am Montag soll der Park wieder komplett freigegeben sein.