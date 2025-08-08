Summer Open Air: MST öffnet Abendkasse

Die ersten Beats erklingen ab 17.30 Uhr. Morgen geht es poppiger zu mit Ray Dalton, Marquess und "Die Lärmer". Für beide Tage wird Veranstalter MST eine Abendkasse einrichten. Hier kosten die Tickets pro Person 49 Euro. Gesperrt ist das ganze Wochenende über der MüGa-Park im Festival-Bereich. Der RuhrtalRadweg auf dem Gelände wird umgeleitet. Camera Obscura, Ringlokschuppen und Restaurant Ronja sind nur über den Parkplatz des Ringlokschuppens und den Radschnellweg erreichbar. Am Montag soll der Park wieder komplett freigegeben sein.