Vollsperrung für Löscharbeiten

Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte sich die Bewohner der Brandwohnung bereits ins Freie gerettet. Niemand wurde verletzt, sagt ein Sprecher. Demnach hat in dem Haus an der Hingbergstraße eine Küche in Flammen gestanden. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Hingbergstraße im Bereich der Heinrichstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.