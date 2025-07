A52 wird vollgesperrt

Mülheimer Pendler über die A52 müssen sich auf Umwege einstellen. Ende Juli wird die Autobahn auf einem Abschnitt in Essen in Fahrrichtung Dortmund vollgesperrt. Das hat die zuständige Autobahn GmbH angekündigt. Zwischen den Anschlussstellen Essen-Rüttenscheid und dem Dreieck Essen-Ost wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Arbeiten starten am 29. Juli um 21 Uhr und laufen bis zum 4.August um 5 Uhr.