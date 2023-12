Vollsperrung der A42 sorgt für mehr Staus

Autofahrer müssen rund um Mülheim durch zahlreiche Umleitungen in dieser Woche mit noch mehr Staus rechnen. Die A42 ist seit heute Nacht und bis Samstagabend (16.12.) zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird dann in einem großen Bogen über die anderen Ruhrgebietsautobahnen A2, A3 und A40 umgeleitet.

© Alexandra Gl - stock.adobe.com