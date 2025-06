A40: Vollsperrung im Berufsverkehr

Viele Pendler über die A40 mussten heute Früh (2.6.) Geduld haben und Umwege fahren. In Höhe Heimaterde war in Fahrtrichtung Dortmund ein Auto in Flammen aufgegangen. Laut Autobahnpolizei hatten sich die Insassen unverletzt in Sicherheit bringen können. Für die Dauer der Löscharbeiten und die anschließende Reinigung der Fahrbahndecke musste die A40 in Fahrtrichtung Dortmund über eine Stunde lang vollgesperrt werden.

© Feuerwehr Mülheim