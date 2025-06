Mehrere Baustellen auf der A42

Seit heute früh (16.06.) um 5 Uhr rollt der Verkehr zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord wieder. Die Firma Evonik hat in dem Bereich eine neue Pipelinebrücke montiert. Sie führt über die Emscher und ist breiter als der Vorgänger. Diese Verbreiterung sei notwendig, weil die A42 in dem Bereich in den nächsten Jahren von vier auf sechs Spuren ausgebaut werden soll, so ein Evonik Sprecher. Während der Sperrung liefen dort spektakuläre Arbeiten: In Höhe des Bottroper Hafens wurde die neue, 500 Tonnen schwere Industriebrücke zusammengebaut.

Für Interessierte wurde eine extra Aussichtsplattform am Emscherdeich eingerichtet. Wir haben den Einsatz für euch mit der Kamera begleitet - das Video findet ihr unten.

Ab Freitag (20.06.) steht die nächste Vollsperrung bei Duisburg an. Zwischen Duisburg-Beeck und Duisburg-Baerl wird die Autobahn von Freitag (20.06.), 22 Uhr, bis Montag (23.6.), 5 Uhr, in beide Fahrtrichtungen gesperrt, sagt die Autobahn GmbH. Grund für die Sperrung: Die Autobahn GmbH prüft die Seile der Rheinbrücke Beeckerwerth.

Auch in Oberhausen gibt es weiter Einschränkungen – die Auffahrt Oberhausen-Zentrum in Fahrtrichtung Dortmund bleibt bis voraussichtlich zum 29. September gesperrt, sagt die Autobahn GmbH. Umleitungen sind hier eingerichtet.