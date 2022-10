Vivawest investiert viel Geld in neue Wohnungen

Das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen Vivawest möchte in den nächsten Jahren viel Geld in neue Wohnungen investieren. Insgesamt 4,1 Milliarden Euro soll in den Bau neuer Wohnfläche gesteckt werden.





