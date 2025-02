Stadtgärtnerei: Bebauungsplan liegt aus

Die MWB baut hier im Auftrag der Stadt Wohnungen, in denen Geflüchtete untergebracht werden sollen. Später sollen die Wohnungen von allen anzumieten sein. In dem Bebauungsplan wird genau das festgehalten, außerdem steht hier u.a., wie hoch die Gebäude sein dürfen und dass vorhandenes Grün erhalten sowie neue Begrünung angelegt werden sollen. Hier geht es zur Online-Version des Bebauungsplans. Im Technischen Rathaus liegt der Plan zu den gewohnten Öffnungszeiten aus. Am Rosenmontag bleibt das Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung geschlossen.