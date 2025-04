MWB und medl: Glasfaserausbau besiegelt

Beide Unternehmen haben das Vorhaben jetzt vertraglich besiegelt. Zwar bieten auch die alten Internet-Anschlüsse mit Kupferkabeln gute Übertragungsgeschwindigkeiten, heißt es. Glasfaser sei aber vorteilhafter, u.a. wegen höheren Tempos und Bandbreiten und deutlich geringeren Energieverbrauchs. Die MWB hat schon in Wuppertal eine ähnliche Abmachung mit dem lokalen Versorger getroffen. Für die Bestände in Oberhausen und Düsseldorf seien ähnliche Verträge in Vorbereitung.