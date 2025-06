Historische Siedlung: Pläne liegen aus

Außerdem gibt es sie hier online.





Der Plan für den Bereich „Saarnberg/ Am Bühl/ Dennekamp" war schon einmal vor rund drei Jahren der Öffentlichkeit vorgelegt worden. Damals hatte sich in der Gartenstadt Protest gerührt. Die Befürchtung war, dass die Siedlung ihrer jetzigen Form beraubt wird. In dem überarbeiteten Plan sollen jetzt einige der angekreideten Punkte ausgeräumt werden. U.a. werden diese Punkte laut Stadt festgeschrieben:





· Sicherung der vorhandenen hufeisenförmigen Straßenrandbebauung





· Erhalt des gartenstädtischen Siedlungscharakters mit zusammenhängenden privaten Grünflächen in den Innenbereichen





· Erhalt der zusammenhängenden unbebauten Grünflächen im südlichen und westlichen Plangebiet als Übergang zum Landschaftsschutzgebiet





Die Siedlung Saarnberg stammt aus den 1920er Jahren. Als städtebauliches Denkmal ist sie aber nicht eingestuft.