IKEA plant doch Neubau in Essen

Das schwedische Möbelhaus IKEA hat die Gespräche für einen Neubau in Essen wieder aufgenommen. Perspektivisch soll das Haus am aktuellen Standort in der Altendorfer Straße von einem Neubau auf einem Gelände an der Bottroper Straße abgelöst werden.