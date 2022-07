vier.zentrale wird zu "Model City"

Mithilfe einer Architektin und Künstlerin werden Modelle gebaut. Hier können die Teilnehmer ihre Ideen zur Entwicklung der Innenstadt umsetzen. Diese werden anschließend in einer Ausstellung in den Räumen in der Leineweberstraße zu sehen sein. An anderen Terminen kann gemeinsam gespielt oder ein Animationsfilm gedreht werden. Hier gibt es alle Infos und hier können auch Plätze für die Workshops gebucht werden.