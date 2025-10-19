Viele Stammspender bleiben aktuell fern
Veröffentlicht: Sonntag, 19.10.2025 06:04
Die Erkältungswelle trifft Mülheim in diesem Herbst besonders früh – und sorgt bereits jetzt für Probleme bei den Blutspenden. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) schlägt Alarm: Nach einem stabilen Sommer bei den Spenderzahlen bleiben die Termine nun aus. Der Grund: Viele Stammspender fallen wegen Erkältungen aus.
Doch der Bedarf bleibt unverändert hoch. Rund 3500 Blutspenden werden täglich in den Kliniken in Mülheim und der Region West benötigt – für geplante Operationen und die Versorgung von Unfallopfern. Der DRK-Blutspendedienst ruft daher alle gesunden Bürgerinnen und Bürger auf, zur Spende zu kommen. Wer nicht erkältet ist, kann am Dienstag (21. Oktober) in Heißen helfen. Das DRK-Team erwartet Spender im Nachbarschaftshaus auf der Hingbergstraße 311. Termine sind zwischen 15 und 19 Uhr möglich. Weitere Informationen und die Anmeldung gibt es HIER.