Heißen: Elf Monate Bauarbeiten in Gewerbegebiet

Veröffentlicht: Montag, 01.09.2025 05:23

Heute (1.9.) starten in Heißen neue Bauarbeiten der medl. Das Unternehmen beginnt mit der Sanierung des Abwasserkanals in der Schieferbank.

© Martin Möller / Funke Foto Services

Betroffen ist der Abschnitt zwischen Wiescherweg und dem Wendehammer. An der Straße liegen zahlreiche Gewerbebetriebe. Die Zufahrt zu allen Unternehmen soll laut medl durchgängig möglich sein. Sollten doch einmal Sperrungen nötig werden, werde das mit den Unternehmen abgestimmt. Die Bauarbeiten in der Schieferbank sollen rund elf Monate dauern.

