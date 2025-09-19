Neue Bauarbeiten - Kolumbusstraße gesperrt

Betroffen ist der Bereich zwischen Gneisenaustraße und dem Sonnenweg. Direkt zum Auftakt wird es laut medl an der Kreuzung Kolumbusstraße/Sonnenweg eine kurze Vollsperrung geben. Anschließend beginnen die Arbeiten im Bereich der Gneisenaustraße. Von dort aus wandert die Baustelle abschnittsweise Richtung Sonnenweg. Die Kolumbusstraße wird in den betroffenen Bereichen jeweils voll gesperrt. Die Einbahnstraßenregelung soll während der Bauarbeiten aufgehoben werden. Die medl rechnet mit einer Bauzeit von rund sechs Monaten.