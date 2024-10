Viele Online-Vorträge zum Thema Vorsorge

Die Verbraucherzentrale bietet in der nächsten Woche an fünf Tagen 25 kostenlose Online-Vorträge an. Bei der "Fokuswoche Vorsorge" geht es um Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten und den sogenannten digitalen Nachlass.

© Olaf Ziegler/FUNKE Foto Services