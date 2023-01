Viele Kurse der Junior Uni schon wieder ausgebucht

Viel Kurse sind ausgebucht, vor allem in den Altersgruppen 4-6 Jahre und 7-10 Jahre. In den Kursen dieser Altersgruppen bauen die Kinder zum Beispiel eine eigene Wetterstation, schauen sich Planeten an und beschäftigen sich mit Geologie, Gesteine und Kristalle. Oft stehen schon dutzende Kinder auf den Wartelisten für Kurse. Die gute Nachricht: Die Junior Uni wird bald mehr Plätze anbieten können. Am Karnevalswochenende zieht sie in ihr neues Gebäude in der Gewerbeallee 18. Dort wird will die Uni künftig deutlich mehr Kurse und Plätze einrichten.