Viele Gruppen besuchen RWW-Einrichtungen

Gerade die Nachfrage von Gruppen und insbesondere von Schulklassen stieg 2023 im Vergleich zu den Vorjahren deutlich an, sagt RWW. Insgesamt waren es mehr als 400 Gruppen unterschiedlichsten Alters, die die verschiedenen Programme gebucht und die RWW-Häuser besucht haben. Dazu zählen Kindergeburtstage, Kindergärten, Schulklassen von Primarstufe bis Sekundarstufe II, Studentische und Erwachsenen Gruppen. Besonders beliebt seien die Wasserwerksführungen am Standort in Mülheim-Styrum. Das Wasserwerk feiert am 21. April einen Tag der offenen Tür.