Viele Einsätze für die Feuerwehr

Kurz vor dem Einsatzende in Speldorf hatte in Heißen ein Rauchmelder ausgelöst. Grund war dort angebranntes Essen auf einem Herd. Am Samstagabend musste due Feuerwehr dann nach Styrum in ein Mehrfamilienhaus auf der Oberhausener Straße ausrücken. Auch dort hatte ein Rauchmelder ausgelöst, weil einem Herd Essen gebrannt hat. Für den Einsatz wurde die Oberhausener Straße zeitweise vollgesperrt. Am Sonntag musste die Feuerwehr dann in die Mülheimer Innenstadt ausrücken. Auf der Schlossstraße hatte es in einer Bäckerei gebrannt. Die Ursache wird noch von der Polizei untersucht. Bei allen Einsätzen am Wochenende blieb es bei Sachschaden - Menschen wurden nicht verletzt.