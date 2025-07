Selbeck: Neuer Bücherschrank für alle

Das Prinzip ist bekannt einfach: Jeder, der mag, stellt bereits gelesene Bücher in den Schrank, jeder kann sich welche rausnehmen. Der Bücherschrank ist rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Zwei ehrenamtliche Paten betreuen ihn. Sie sehen regelmäßig nach dem Rechten und sortieren die eingestellten Bücher. Das untere Fach ist für Kinderbücher vorgesehen. Der Bücherschrank besteht aus wetterfestem Stahl. Die Türen schließen von selbst. Seit 2011 stellt Westenergie offene Bücherschränke an zentralen Plätzen in Städten und Gemeinden auf. Mittlerweile gibt es im Versorgungsgebiet 377 dieser Schränke.