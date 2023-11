Viele Apotheken bleiben morgen zu

Wenn Ihr noch etwas aus der Apotheke braucht, besorgt es euch am besten heute. Die Türen vieler Apotheken in Mülheim bleiben morgen (15.11.) verschlossen. Viele Apothekenteams protestieren und beteiligen sich an einer Kundgebung in Dortmund. Deshalb wird es morgen nur einen Notdienst geben.