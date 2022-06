Viel Stau am Nachmittag

Die längsten Staus erwartet der ADAC heute Nachmittag (15.6.), wenn Berufspendler und Kurzurlauber zeitgleich auf den Autobahnen unterwegs sind. Ganz so heftig wie zuletzt am Vatertagswochenende wird es aber voraussichtlich nicht, sagt ein Sprecher. Wer kann sollte am besten heute am frühen Abend und morgen Früh in den Kurzurlaub starten. Mehr Zeit einplanen sollten Reisende auch am Freitag und im Rückreiseverkehr am Sonntagnachmittag.