Vertrag mit RWW wird verlängert und ergänzt

Damit sei eine sichere und zuverlässige Versorgung mit Trinkwasser für unsere Stadt für die Zukunft sichergestellt. Durch Änderungen am Vertrag aus dem letzten Jahr werden unter anderem klare Regelungen für stillgelegte Leitungen festgeschrieben. Außerdem ergibt sich ein Plus für die Umwelt: Sobald RWW Grünpflanzen für Arbeiten am Leitungsnetz fällen muss oder diese beschädigt, wird der entstandene Schaden ersetzt. Das geschieht entweder in Form einer Ersatzpflanzung direkt am Standort oder anderswo im Stadtgebiet. Bei der Fällung eines Baumes ab zehn Zentimetern Durchmesser verpflichtet sich RWW, drei neue Bäume zu pflanzen. Der Vertrag wird laut Stadt um einen neuen Paragrafen ergänzt, der weitere Pflichten verbindlich festschreibt. Zum Beispiel muss RWW die Stadt bei der Erstellung eines Trinkwasserversorgungskonzepts unterstützen.