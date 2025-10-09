Navigation

Versuchter Mord: Brandanschlag auf Obdachlosen in Essen

Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 13:54

Nach einem Feuerangriff auf einen schlafenden Obdachlosen an einer Bushaltestelle in Essen-Burgaltendorf hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen.

© ronstik - stock.adobe.com

Der Vorfall passierte laut Polizei am frühen Morgen des 23. Septembers. Ein Mann soll Unrat unter einer Bank angezündet haben, auf der ein 61-jähriger Obdachloser schlief. Verletzt wurde der Obdachlose dabei nicht, heißt es.

Die Polizei leitete sofort eine Mordkommission ein und suchte mit Plakaten und Befragungen im Umfeld nach Zeugen. Dabei stellte sich heraus: Der Obdachlose hatte kurz vor der Tat Streit mit einem unbekannten Mann.

Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei diesen Mann gestern Morgen (8. Oktober) in seiner Wohnung festnehmen. Dabei stellten die Beamten auch Beweismittel sicher.

Der 31-Jährige muss sich jetzt wegen versuchten Mordes verantworten.

Weitere Meldungen

Automatensprenger auf der Flucht

Lokalnachrichten Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Saarn sind die Täter weiter auf der Flucht. Das hat uns die Polizei heute Früh gesagt.

Autos zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Lokalnachrichten In Heißen und Menden-Holthausen haben Autofahrer am Wochenende eine böse Überraschung erlebt. Unbekannte Vandalen haben ihre Autos zerkratzt.

Kind angefahren und geflüchtet

Lokalnachrichten Nach einem Verkehrsunfall mit einem flüchtenden Autofahrer in Mülheim sucht die Polizei jetzt Zeugen.

skyline