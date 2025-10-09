Versuchter Mord: Brandanschlag auf Obdachlosen in Essen

Der Vorfall passierte laut Polizei am frühen Morgen des 23. Septembers. Ein Mann soll Unrat unter einer Bank angezündet haben, auf der ein 61-jähriger Obdachloser schlief. Verletzt wurde der Obdachlose dabei nicht, heißt es.

Die Polizei leitete sofort eine Mordkommission ein und suchte mit Plakaten und Befragungen im Umfeld nach Zeugen. Dabei stellte sich heraus: Der Obdachlose hatte kurz vor der Tat Streit mit einem unbekannten Mann.

Durch Zeugenhinweise konnte die Polizei diesen Mann gestern Morgen (8. Oktober) in seiner Wohnung festnehmen. Dabei stellten die Beamten auch Beweismittel sicher.

Der 31-Jährige muss sich jetzt wegen versuchten Mordes verantworten.