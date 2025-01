Autos zerkratzt: Polizei sucht Zeugen

Am Samstagmittag (18. Januar) hatten sich zwei Autofahrer bei der Polizei gemeldet, um Schäden an ihren PKW zu melden. Diese hatten sie im Bereich Tinkrathstraße/Velauer Straße geparkt. Am Sonntagnachmittag (19. Januar) meldete ein Autofahrer, dass sein PKW an der Straße Holthauser Höfe zerkratzt worden sei. Hier fanden die herbeigerufenen Polizisten frische Lackkratzer an insgesamt vier geparkten Autos. Vermutlich haben die Vandalen in der Nacht zugeschlagen. Ob die Taten miteinander zusammenhängen, wird jetzt ermittelt. Wer in der Nacht zum 18. Januar im Bereich Tinkrathstraße/Velauer Straße, beziehungsweise in der folgenden Nacht zum 19. Januar in der Straße Holthauser Höfe, Auffälliges bemerkt hat, melde sich bitte bei der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de