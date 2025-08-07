Witthausbusch: Polizei sucht nach Bargeld

Sie hatten sich zuvor im Internet verabredet, um eine Auto zu kaufen. Nach kurzem Vorgespräch stieß der 25-Jährige den Mann zu Boden und entriss ihm eine Lederetui, in dem sich das Bargeld für den Kauf befand. Anschließend flüchtete er in Richtung Witthausbusch. Die alarmierte Polizei leitete eine großangelegte Fahndung ein. Mithilfe eines Diensthundes konnte sie den Tatverdächtigen aufspüren. Bei sich hatte er das Lederetui, jedoch fehlte das Bargeld. Trotz großangelegter anschließender Suche konnte das Geld bis jetzt nicht gefunden werden, heißt es. Die Polizei hofft jetzt darauf, dass Zeugen etwas beobachtet haben und bittet um Hinweise:





Tel.: 0201/829-0

E-Mail: hinweise.essen@polizei.nrw.de