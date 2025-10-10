Nach 21 Jahren: Tote Frau als Bottroperin identifiziert

Ein Hinweis einer Bottroper Pflegeeinrichtung hat die Polizei auf die Spur gebracht, heißt es. Die Frau war im Juli 2004 verschwunden, in ihrer Wohnung an der Bothenstraße in Bottrop wurde später ihre Handtasche mit sämtlichen Ausweisen gefunden. Damals hat es laut Polizei aber keine konkreten Hinweise darauf gegeben, wo sie sein könnte. Ein Schlüssel, der bei der Leichte lag, führte schließlich nach Bottrop, sagt die Polizei.

Eva Maria Pommer soll in der Nähe von Bottrop studiert und Sport gemacht haben. Sie hatte offenbar auch einen Schwerbehindertenausweis.

Warum wurde die Bottroperin nicht früher identifiziert?

Laut der Polizei Recklinghausen gab es damals keinen Zusammenhang zwischen dem Fund der Leiche in den Niederlanden und dem Vermisstenfall aus Bottrop. Der Grund: Als die Ermittlungen zum Verschwinden von Eva Maria Pommer starteten, war sie schon länger tot. Die zeitlichen Abläufe passten nicht zusammen, heißt es.

Außerdem habe es bei der damals 35-Jährigen keine Hinweise auf ein Verbrechen gegeben. Ein Abgleich über DNA war nicht möglich, weil von der Bottroperin keine DNA-Probe vorlag. Das sei aus heutiger Sicht nur noch schwer nachvollziehbar, sagt die Polizei.

Die Polizei Recklinghausen will jetzt klären, wie Eva Maria Pommer ums Leben gekommen ist. Dafür sucht sie Menschen, die sie kannten und vor Juli 2004 Kontakt zu ihr hatten. Auch Infos zu ihrer Krankengeschichte oder möglichen Reiseplänen könnten helfen.

Hinweise könnt ihr unter der 0800 2361 550, per Mail an hinweis.bottrop.pommer@polizei.nrw.de oder über das Hinweisportal der Polizei abgeben.