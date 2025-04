Automatensprenger auf der Flucht

Nach der Sprengung von zwei Geldautomaten in Saarn sind die Täter weiter auf der Flucht. Das hat uns die Polizei heute Früh gesagt. Am frühen Samstagmorgen haben Unbekannte an der Düsseldorfer Straße in Saarn kurz hintereinander Automaten der Sparda-Bank und Deutschen Bank gesprengt. Die Täter waren auf Motorrädern geflüchtet.

© FUNKE Foto Services - Martin Möller