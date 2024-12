Kind angefahren und geflüchtet

Nach einem Verkehrsunfall mit einem flüchtenden Autofahrer in Mülheim sucht die Polizei jetzt Zeugen. Bei dem Unfall am vergangenen Donnerstagnachmittag (13:30 Uhr) ist ein 9-jähriger Junge leicht verletzt zurückgelassen worden. Laut Polizei war das Kind auf einem Zebrastreifen an der Kleiststraße / Max-Halbach-Straße von einem Auto gestreift worden. Der Fahrer war ohne anzuhalten in Richtung Felackerstraße weitergefahren.

© Radio Mülheim