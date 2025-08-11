Cranger Kirmes: Ein Verletzter bei Unfall

Eine Frau, die daneben stand, fing vor Schreck an zu hyperventilieren. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt, konnte sich aber kurze Zeit später selbst wieder beruhigen, sagt die Stadt Herne.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz vorbei. Die Polizei hat das Fahrgeschäft zur Sicherheit abgesperrt und auch eine Drohne zur Untersuchung eingesetzt. Der Predator blieb bis zum Ende der Kirmes geschlossen und soll heute (11.08.) normal abgebaut werden.

Trotz des Vorfalls ziehen Veranstalter und Polizei eine positive Bilanz: Die Cranger Kirmes verlief mit rund vier Millionen Besuchern insgesamt ruhig und friedlich.