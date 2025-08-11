Navigation

Cranger Kirmes: Ein Verletzter bei Unfall

Veröffentlicht: Montag, 11.08.2025 11:12

Gestern Abend (10.08.) hat sich ein Teil des Fahrgeschäfts „Predator“ gelöst und dabei einen Mann an der Schläfe getroffen. Er wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus, sagt die Stadt Herne. 

© Foto: Jonas Richter / Funke Foto Service.

Eine Frau, die daneben stand, fing vor Schreck an zu hyperventilieren. Sie wurde vom Roten Kreuz versorgt, konnte sich aber kurze Zeit später selbst wieder beruhigen, sagt die Stadt Herne.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz vorbei. Die Polizei hat das Fahrgeschäft zur Sicherheit abgesperrt und auch eine Drohne zur Untersuchung eingesetzt. Der Predator blieb bis zum Ende der Kirmes geschlossen und soll heute (11.08.) normal abgebaut werden.

Trotz des Vorfalls ziehen Veranstalter und Polizei eine positive Bilanz: Die Cranger Kirmes verlief mit rund vier Millionen Besuchern insgesamt ruhig und friedlich. 

Weitere Meldungen

A40: Lange Staus nach Biker-Unfall

Lokalnachrichten Motorradunfall gestern Nachmittag (10.8.) auf der A40. Die Mülheimer Feuerwehr musste gegen 14.40 Uhr zum Anschluss Kaiserberg ausrücken.

Ein Einsatzwagen der Polizei mit Blaulicht und aktivem Schriftzug "Unfall" (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.

Endspurt für die Cranger Kirmes - Vogel sorgt für

Ruhrgebietsnachrichten Das letzte Wochenende der Kirmes steht an – inklusive Feuerwerk. Gestern (07.08.) gab es kurz Aufregung wegen eines Feuerwehreinsatzes, sagt die Stadt Herne. 

Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall

Lokalnachrichten In Saarn hat sich am Freitagmorgen (01.08.) ein Radfahrer schwer verletzt.

skyline