Unfall mit drei beteiligten Autos
Veröffentlicht: Donnerstag, 18.09.2025 11:01
Bei einem Unfall auf der Mellinghofer Straße sind fünf Menschen verletzt worden - davon einer schwer. Das sagt die Feuerwehr. In Höhe der Kreuzung Heiermannstraße waren gestern Nachmittag (18.9.) insgesamt drei Autos zusammengekracht.
Aufgrund der Vielzahl an Beteiligten und Verletzten war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzwagen ausgerückt. Der Bereich um die Unfallstelle musste für rund eine Stunde großräumig gesperrt werden. Die Hintergründe des Unfalls sind bisher unklar.