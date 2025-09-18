Navigation

Unfall mit drei beteiligten Autos

Veröffentlicht: Donnerstag, 18.09.2025 11:01

Bei einem Unfall auf der Mellinghofer Straße sind fünf Menschen verletzt worden - davon einer schwer. Das sagt die Feuerwehr. In Höhe der Kreuzung Heiermannstraße waren gestern Nachmittag (18.9.) insgesamt drei Autos zusammengekracht.

© EKH-Pictures - stock.adobe.com

Aufgrund der Vielzahl an Beteiligten und Verletzten war die Feuerwehr mit zahlreichen Einsatzwagen ausgerückt. Der Bereich um die Unfallstelle musste für rund eine Stunde großräumig gesperrt werden. Die Hintergründe des Unfalls sind bisher unklar.

Weitere Meldungen

Sturz auf dem Weg zur Tiefgarage: Arbeitsunfall oder nicht?

Beruf & Bildung Auf dem Weg zur Arbeit und zurück sind Beschäftigte in der Regel durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt.

Männerbein in Anzug auf roter Treppe

Unfall mit anschließender Flucht

Lokalnachrichten Bei einem Unfall an der Ecke Sandstraße/Aktienstraße ist heute am frühen Morgen ein Mensch verletzt worden. Das sagt die Polizei.

Herzstillstand: Mit diesem Wissen kann jeder Leben retten

Gesundheit Eine Joggerin bricht zusammen, der Liebste fällt bewusstlos vom Stuhl: Jetzt kann eine Herzdruckmassage Leben retten.

Eine Person übt eine Herzdruckmassage an einer Erste-Hilfe-Puppe
skyline