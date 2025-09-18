Unfall mit drei beteiligten Autos

Bei einem Unfall auf der Mellinghofer Straße sind fünf Menschen verletzt worden - davon einer schwer. Das sagt die Feuerwehr. In Höhe der Kreuzung Heiermannstraße waren gestern Nachmittag (18.9.) insgesamt drei Autos zusammengekracht.

