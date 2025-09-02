Navigation

Styrum: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß

Veröffentlicht: Dienstag, 02.09.2025 11:20

Nach einem Unfall in Mülheim zwischen zwei Radfahrern letzte Woche ist einer der Beteiligten gestorben. Das teilt die Polizei heute (2.9.) mit. Bislang war über den Unfall nichts bekannt geworden.

Ein Absperrband der Polizei in Nahaufnahme (Symbolbild).
© VRD/Fotolia.com

Passiert ist das Ganze schon am 25. August auf dem Radweg im Bereich Hauskamp- / Moritzstraße. Die beiden sollen in einer Kurve zusammengestoßen sein. Ein 47-Jähriger wurde leicht verletzt, ein 57-Jähriger schwer. Laut Polizei ist er am Donnerstag (28.8.) im Krankenhaus gestorben. Er ist bereits der vierte Verkehrstote in diesem Jahr in Mülheim. Ein Spezialteam der Polizei hat vor Ort Spuren des Unfalls gesichert.

Weitere Meldungen

Vereidigung: Neue Polizisten für Mülheim und Essen

Lokalnachrichten Bei der Polizei Essen / Mülheim haben jetzt (1.9.) über 100 neue Polizistinnen und Polizisten ihren Dienst angetreten. 103 sind direkt im Polizeidienst.

«Bitte gib auf»: Großfahndung nach mordendem «Reichsbürger»

Panorama Zwei Polizisten sterben im Kugelhagel, der Schütze flüchtet in die australische Wildnis - und versetzt eine ganze Region in Angst.

Großfahndung nach «Reichsbürger» im australischen Busch

Vermisster Zehnjähriger in Garage entdeckt

Panorama Ein autistisch veranlagter Junge verlässt am Abend sein Elternhaus und wird vermisst gemeldet. Nach einer Nacht in großer Sorge kommt am Vormittag die erlösende Nachricht.

Zehnjähriger wird in Wolfenbüttel gesucht
skyline