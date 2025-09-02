Styrum: Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß

Passiert ist das Ganze schon am 25. August auf dem Radweg im Bereich Hauskamp- / Moritzstraße. Die beiden sollen in einer Kurve zusammengestoßen sein. Ein 47-Jähriger wurde leicht verletzt, ein 57-Jähriger schwer. Laut Polizei ist er am Donnerstag (28.8.) im Krankenhaus gestorben. Er ist bereits der vierte Verkehrstote in diesem Jahr in Mülheim. Ein Spezialteam der Polizei hat vor Ort Spuren des Unfalls gesichert.