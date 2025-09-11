Unfall mit anschließender Flucht
Veröffentlicht: Donnerstag, 11.09.2025 06:22
Bei einem Unfall an der Ecke Sandstraße/Aktienstraße ist heute am frühen Morgen ein Mensch verletzt worden. Das sagt die Polizei. Drei Insassen, die mit im Auto des Unfallverursachers saßen, sind von der Unfallstelle geflüchtet. Der Fahrer wurde dagegen angetroffen, sagt die Polizei. Die Hintergründe sind noch unklar.
Laut Polizei war der Unfallverursacher gegen 4:15 Uhr mit seinem Auto über die Sandstraße in Richtung Aktienstraße gefahren und an der Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Darin ist der Fahrer leicht verletzt worden, sagt die Polizei. Außerdem sind eine Ampel und eine Mauer bei dem Unfall beschädigt worden. Der Einsatz und die Unfallaufnahme haben bis 5:30 Uhr gedauert.