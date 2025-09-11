Navigation

Unfall mit anschließender Flucht

Veröffentlicht: Donnerstag, 11.09.2025 06:22

Bei einem Unfall an der Ecke Sandstraße/Aktienstraße ist heute am frühen Morgen ein Mensch verletzt worden. Das sagt die Polizei. Drei Insassen, die mit im Auto des Unfallverursachers saßen, sind von der Unfallstelle geflüchtet. Der Fahrer wurde dagegen angetroffen, sagt die Polizei. Die Hintergründe sind noch unklar.

© m.mphoto - stock.adobe.com

Laut Polizei war der Unfallverursacher gegen 4:15 Uhr mit seinem Auto über die Sandstraße in Richtung Aktienstraße gefahren und an der Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Darin ist der Fahrer leicht verletzt worden, sagt die Polizei. Außerdem sind eine Ampel und eine Mauer bei dem Unfall beschädigt worden. Der Einsatz und die Unfallaufnahme haben bis 5:30 Uhr gedauert.

Weitere Meldungen

Auf Party Polizei gespielt: Kommissaranwärterin entlassen

Beruf & Bildung Auf einer Party Polizei spielen? Das geht laut einem Gerichtsbeschluss nicht, wenn man im echten Berufsleben bei der Polizei ausgebildet wird und auf einer Mottoparty

Der Zopf einer Polizistin hängt über ihre Uniform.

Neuseeland: Polizei sucht nach Helfern des Kindesentführers

Panorama Nach dem Tod des Kindesentführers Tom Phillips sucht die Polizei in Neuseeland nach möglichen Helfern.

Versteck des Kindesentführers Tom Phillips in Neuseelands Wildnis

Über 2.000 Vögel: Illegaler Transport in Italien gestoppt

Panorama Den Beamten bot sich ein erschreckender Anblick: Die Vögel wurden in Boxen ohne ausreichend Platz und Luft gehalten. Einige Tiere waren bereits verendet.

Illegaler Vogeltransport in Italien
skyline