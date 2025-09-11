Unfall mit anschließender Flucht

Laut Polizei war der Unfallverursacher gegen 4:15 Uhr mit seinem Auto über die Sandstraße in Richtung Aktienstraße gefahren und an der Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Darin ist der Fahrer leicht verletzt worden, sagt die Polizei. Außerdem sind eine Ampel und eine Mauer bei dem Unfall beschädigt worden. Der Einsatz und die Unfallaufnahme haben bis 5:30 Uhr gedauert.