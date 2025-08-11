Navigation

A40: Lange Staus nach Biker-Unfall

Veröffentlicht: Montag, 11.08.2025 05:23

Motorradunfall gestern Nachmittag (10.8.) auf der A40. Die Mülheimer Feuerwehr musste gegen 14.40 Uhr zum Anschluss Kaiserberg ausrücken. Dort war in Fahrtrichtung Duisburg ein Biker verunglückt.

Ein Einsatzwagen der Polizei mit Blaulicht und aktivem Schriftzug "Unfall" (Symbolbild). Bei Verwendung in Social Media muss die Bildquelle am Bild genannt werden; bei Verwendung als Nachrichtenbild spielt das System diese automatisch mit aus.
© abr68/Fotolia.com

Als die Einsatzkräfte eintrafen, kümmerten sich bereits zwei zufällig anwesende Ärzte um den Unfallfahrer. Er wurde vom Mülheimer Rettungsdienst übernommen und in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht. Während des Einsatzes musste eine Fahrspur der A40 Richtung Duisburg gesperrt werden. Es kam zu langen Rückstaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war nur der Motorradfahrer an dem Unfall beteiligt.

