A40: Lange Staus nach Biker-Unfall

Als die Einsatzkräfte eintrafen, kümmerten sich bereits zwei zufällig anwesende Ärzte um den Unfallfahrer. Er wurde vom Mülheimer Rettungsdienst übernommen und in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht. Während des Einsatzes musste eine Fahrspur der A40 Richtung Duisburg gesperrt werden. Es kam zu langen Rückstaus. Nach bisherigen Erkenntnissen war nur der Motorradfahrer an dem Unfall beteiligt.