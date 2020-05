Versteigerung: Masken aus echten Fußballtrikots

Sie haben Mund-Nasen-Masken aus echten Trikots schneidern lassen - und zwar im Rahmen der RVR-Initiative "Hier ist das Wirgebiet". Alle 660 sind Unikate, für die wir auf dem Auktionsportal "United Charity" bieten können. Das Geld geht hinterher an den Corona-Hilfsfonds "Wir im Revier". Damit wollen die Proficlubs den Menschen im Ruhrgebiet helfen, die durch die Corona-Pandemie finanziell in Not geraten sind.

Hier geht es zur Versteigerung: https://metropole.ruhr/ruhrunited.