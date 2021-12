Weihnachtsbäume für den guten Zweck

Die Mitglieder haben die Bäume selbst Ende November im Sauerland gefällt. Alle Größen sind mit dabei, heißt es. Mit Säge und Anspitzmaschine helfen die Mitglieder, dass die Bäume auch perfekt in den Ständer passen. Auf Wunsch werden die Bäume auch gegen Aufpreis geliefert - und zwar noch am selben Tag. Das gilt aber nur innerhalb von Mülheim. Den Erlös aus den Bäumen wird der Lions Club Mülheim/Ruhr am Ende spenden.