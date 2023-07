Ostereier bringen Geld für Witthausbusch

Zum ersten Mal seit drei Jahren konnte die Malaktion für den guten Zweck wieder stattfinden. Die Spende wird aufgeteilt, so dass Arche Park und Lernwerkstatt Natur jeweils 2.000 Euro bekommen.

Lernwerkstatt Natur

Inmitten der Parkanlage "Witthausbusch" in der Pettenkofer Straße haben Kinder aus den Tageseinrichtungen die Möglichkeit, Natur in ihrer Vielfalt kennen zu lernen. In kleinen Gruppen machen sie sich auf den Weg in den Wald, sammeln, beobachten, stellen Fragen, spielen und lernen. Zurück in der "Werkstatt" haben die Kinder verschiedene Werkzeuge, mit denen sie selbstbestimmt Naturmaterialien untersuchen und verstehen können.

Arche Park im Witthausbusch

Seit 2014 ist das Tiergehege ein anerkannter Arche-Park, der erste in NRW, und zeigt zahlreiche vom Aussterben bedrohte Haustierrassen wie Thüringer-Wald-Ziege, weiße gehörnte Heidschnucke, Esel, Meißner Widderkaninchen, Pommerngänse, Pommernenten, Appenzeller Spitzhaubenhühner, Krüper und Ostfriesische Möwen.