Historische Villa kommt unter den Hammer

Die repräsentative Villa Magis liegt in der Nähe des Witthausbuschs in Mülheim und soll laut Bericht der WAZ rund 1,5 Millionen Euro kosten. Das Zwangsvollstreckungsverfahren läuft schon seit mehreren Jahren. Ursprünglich wurde die Villa samt riesigem Anwesen auf über zwei Millionen Euro geschätzt. Offenbar muss ein Käufer aber mehrere hunderttausend Euro für dringende Reparaturen und Sicherheitsmaßnahmen investieren. Außerdem steht das Landhaus mittlerweile unter Denkmalschutz. Das Modehaus Magis war früher an zentraler Stelle in der Oberhausener Marktstraße. In dem Gebäude befindet sich heute das Outlet von Peek & Cloppenburg.