Vermieter drehen im Ruhrgebiet an der Preisschraube

Beispielhaft für die Studie hat das Portal Bestandswohnungen mit 75 Quadratmetern aus den 1990er Jahren untersucht. Bundesweit gibt es Teuerungen in 56 von 80 Großstädten, teilweise von bis zu 10 Prozent. In jeder vierten Stadt sind die Nettokaltmieten aber auch etwas gesunken. Bei uns im Ruhrgebiet mit seinen vergleichsweise niedrigen Mieten haben die Vermieter laut Studie dagegen fast durchweg die Preise angehoben, vor allem in Dortmund mit über 8 Prozent.