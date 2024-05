Umfrage: Dortmund "attraktivste" Stadt im Revier

Bemerkenswert an der Studie ist, dass bezahlbarer Wohnraum bei den Befragten so gut wie keine Rolle spielt. Ganz vorne in der Liste sind Köln, Düsseldorf und Münster, also ausgerechnet Städte, in den Mieten und Kaufpreise überdurchschnittlich hoch sind. Beliebteste Großstadt im Revier ist Dortmund, gefolgt von Essen. Bochum und Duisburg landen am Ende des Rankings. Dortmund wird in der Umfrage vor allem für seine Freizeitangebote, Parks und Grünflächen gelobt. Mitgemacht haben über 1.000 Online-Nutzer ab 18 Jahre mit Wohnsitz in NRW.