Vergleich: Preisexplosion bei Eigentumswohnungen

Das Portal Immowelt hat exemplarisch Inserate für eine typische 75-Quadratmeter-Wohnung aus den 1990er Jahren vergleichen. Die Ausschläge sind enorm. Die Quadratmeterpreise sind um mindestens ein Viertel gestiegen. In Oberhausen z.B. um 380 auf 1.800 Euro. Höhere Preise und höhere Steigerungsraten gibt es z.B. in Essen, Mülheim und Duisburg. Die heftigsten Aufschläge gibt es für Wohnungskäufer in Gelsenkirchen. Allerdings sind hier die Preise trotz der Steigerung von mehr als 40 Prozent immer noch am niedrigsten. Deutlich teurer als im Revier sind Eigentumswohnungen nach wie vor in Köln, Düsseldorf oder Bonn.