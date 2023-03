Ver.di will soziale Bereiche bestreiken

Ein Ver.di-Sprecher sagte, dass städtische Kitas vom Warnstreik betroffen sein werden, außerdem die Betreuung im Offenen Ganztag an Grundschulen. Auch weitere soziale Einrichtungen könnten betroffen sein, z.B. Jugendämter. Ver.di will am Internationalen Frauentag die Aufmerksamkeit gezielt auf die Berufe im sozialen Bereich lenken. Hier seien 83 Prozent der Angestellten weiblich und häufig schlecht bezahlt. Im Ruhrgebiet gibt es gleich mehrere Kundgebungen, darunter in Essen, Duisburg und Dortmund. In Oberhausen wird der Protest ab 14 Uhr mit einem Frauenfest auf dem Friedensplatz verbunden.