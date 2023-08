Ver.di ruft zum Streik im Einzelhandel auf

Viele Beschäftigte im Einzelhandel im Ruhrgebiet gehen in diesen Tagen in den Streik. Heute (17.8.) bis Samstag sind zahlreiche Geschäfte betroffen. Laut Gewerkschaft ver.di sind darunter Kaufland Heifeskamp in Mülheim, Kaufland in Oberhausen-Sterkrade sowie Ikea in Essen.

© shutterstock.com